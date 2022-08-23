Украину охватил "агрессивный туман": что это за явление и представляет ли угрозу здоровью

Во вторник, 23 августа, Украину накрыло пылевое облако из Средней Азии. Поэтому почти во всех регионах зафиксировали явление, напоминающее задымление в воздухе.

Отмечается, из-за пылевой бури в Одессе повышен уровень концентрации пыли в воздухе. Согласно данным мирового рейтинга, по состоянию на 23 августа индекс загрязнения воздуха в Киеве находится в пределах нормы.

Об этом сообщил Общественному ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

"У нас сейчас есть северный воздушный поток, который несет воздух вместе с песком из пустыни Средней Азии. Вся Украина сейчас покрыта этим облаком пыли. У нас бывает вынос этой пыли или из африканских пустынь, из Сахары или, как в этом случае, из азиатских. Летом это бывает довольно часто. Может не каждый год, но за последние несколько лет я помню минимум три-четыре таких случая", — отметил эксперт.

Степаненко отметил, что в случае превышенной концентрации пыли — это может негативно сказаться на здоровье.

"Во-первых, пыль — это аллерген, который может спровоцировать аллергические реакции у многих людей. И во-вторых, что более важно, что едкие частицы пыли являются канцерогенными веществами и это может стать спусковым крючком для многих людей относительно канцерогенных (раковых — ред.) заболеваний", — сказал он.

Пока пылевая буря не исчезнет, эксперт порекомендовал пользоваться масками, чтобы защитить органы дыхания от попадания пыли.

Степаненко считает, что уже через несколько дней пыль начнет оседать.

Как возникает аллергия и как определить, на что негативно реагирует организм — врач-аллерголог Татьяна Бондаренко

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