Украину охватил "агрессивный туман": что это за явление и представляет ли угрозу здоровью

Во вторник, 23 августа, Украину накрыло пылевое облако из Средней Азии. Поэтому почти во всех регионах зафиксировали явление, напоминающее задымление в воздухе.
Отмечается, из-за пылевой бури в Одессе повышен уровень концентрации пыли в воздухе. Согласно данным мирового рейтинга, по состоянию на 23 августа индекс загрязнения воздуха в Киеве находится в пределах нормы.
Об этом сообщил Общественному ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.
"У нас сейчас есть северный воздушный поток, который несет воздух вместе с песком из пустыни Средней Азии. Вся Украина сейчас покрыта этим облаком пыли. У нас бывает вынос этой пыли или из африканских пустынь, из Сахары или, как в этом случае, из азиатских. Летом это бывает довольно часто. Может не каждый год, но за последние несколько лет я помню минимум три-четыре таких случая", — отметил эксперт.
Степаненко отметил, что в случае превышенной концентрации пыли — это может негативно сказаться на здоровье.
"Во-первых, пыль — это аллерген, который может спровоцировать аллергические реакции у многих людей. И во-вторых, что более важно, что едкие частицы пыли являются канцерогенными веществами и это может стать спусковым крючком для многих людей относительно канцерогенных (раковых — ред.) заболеваний", — сказал он.
Пока пылевая буря не исчезнет, эксперт порекомендовал пользоваться масками, чтобы защитить органы дыхания от попадания пыли.
Степаненко считает, что уже через несколько дней пыль начнет оседать.
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