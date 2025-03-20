Украину охватил загрязненный воздух: какие регионы пострадают больше всего

Специалисты рекомендуют жителям пострадавших от загрязнения регионов ограничить пребывание на улице, избегать физических нагрузок и по возможности использовать защитные маски.

Украина оказалась под влиянием грязного облака, накрывшего территорию страны.

Об этом сообщает Ventusky.

Загрязненный воздух поступает из Европы и первыми ощутят его последствия западные регионы.

Метеорологи прогнозируют, что ухудшение качества воздуха будет продолжаться в период с 20 по 22 марта.

Наиболее критическая ситуация ожидается на Житомирщине, где уровень загрязнения воздуха будет самым высоким.

Напомним, 20 марта, в Украине температура воздуха в течение дня повысится до +9+13 градусов.

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