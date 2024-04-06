Украину охватила масштабная тревога: вражеские ракеты вошли в воздушное пространство

Есть угроза запуска опасных ракет с вражеских самолетов.

В ночь на 6 апреля 2024 года в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из- за пусков ракет Х-101/555 враждебной стратегической авиацией.

Воздушная тревога охватила всю Украину.

Не пренебрегайте личной безопасностью и безопасностью ваших родных.

Первые ракеты вошли в воздушное пространство Украины через Сумщину.

Она летит в сторону Черниговщины.

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Напомним, что в Харькове в результате ночного вражеского обстрела есть раненые и погибшие.

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