Украину охватила масштабная тревога: вражеские ракеты вошли в воздушное пространство

Есть угроза запуска опасных ракет с вражеских самолетов.
В ночь на 6 апреля 2024 года в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из- за пусков ракет Х-101/555 враждебной стратегической авиацией.
Воздушная тревога охватила всю Украину.
Не пренебрегайте личной безопасностью и безопасностью ваших родных.
Первые ракеты вошли в воздушное пространство Украины через Сумщину.
Она летит в сторону Черниговщины.
Напомним, что в Харькове в результате ночного вражеского обстрела есть раненые и погибшие.
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