Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно

Угроза применения баллистического вооружения на всей территории Украины.
Всю Украину в пятницу, 6 декабря, в 13:37 охватила воздушная тревога.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее военные эксперты сообщали, что враг накопил более 1000 ракет. На прошлой неделе РФ возобновила удары по объектам энергетики и установила рекорд по количеству одновременного применения "Шахедов" во время атаки.
В то же время, как сообщил специалист по связи для армии Сергей (Флэш) Бескрестнов в интервью LIGA.net, российская террористическая армия, атакуя украинские города с воздуха, пытается совершенствовать свои "Шахеды", но в небе над Украиной чаще будут фиксировать ложные цели – примитивные аппараты без боевого заряда, призванные отвлекать ПВО.
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