Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно

Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины!
Украину в четверг, 6 февраля, в 10:31 охватила масштабная воздушная тревога.
В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.
"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины! Днепропетровщина – укрытие!" – говорится в сообщении ВС.
Напомним, северокорейские баллистические ракеты, которыми российские войска обстреливали Украину с конца декабря, продемонстрировали значительно более высокую точность по сравнению с предыдущими ударами. Расстояние до цели сократилось до 50-100 метров, что свидетельствует о том, что Северная Корея удачно тестирует свои ракетные технологии на поле боя.
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