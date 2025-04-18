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- Украина
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Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно
Ракетная опасность на всей территории Украины!
В Киеве и ряде областей 18 апреля по состоянию на 14:12 объявлена воздушная тревога, которая постепенно охватила всю Украину.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины в соцсетях.
«Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!» — говорится в сообщении ВС.
Отметим, что в Киеве это уже четвертая воздушная тревога за сутки.
Напомним, российская террористическая армия начала использовать для атак по Украине большее количество дронов, среди которых «Шахеды», «Герберы» и «Молнии».