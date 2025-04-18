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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно

Ракетная опасность на всей территории Украины!

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Система оповещения

Система оповещения / © Getty Images

В Киеве и ряде областей 18 апреля по состоянию на 14:12 объявлена воздушная тревога, которая постепенно охватила всю Украину.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в соцсетях.

«Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!» — говорится в сообщении ВС.

Отметим, что в Киеве это уже четвертая воздушная тревога за сутки.

Напомним, российская террористическая армия начала использовать для атак по Украине большее количество дронов, среди которых «Шахеды», «Герберы» и «Молнии».

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