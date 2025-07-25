ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
445
Время на прочтение
1 мин

Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно

Вся Украина — ракетная опасность!

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Всю Украину в пятницу, 25 июня, охватила масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

«Внимание. Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова боевым дроном типа «Черника».

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie