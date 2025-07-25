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- Украина
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Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно
Вся Украина — ракетная опасность!
Всю Украину в пятницу, 25 июня, охватила масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
«Внимание. Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова боевым дроном типа «Черника».