Дата публикации
Категория
Украина
Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно

Ракетная опасность на всей территории Украины!

Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Украину в понедельник, 1 сентября, по состоянию на 10:17 охватила масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

В ВС предупредили о ракетной угрозе.

«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!» — говорится в сообщении.

Напомним, в Сети призвали жителей Киевщины быть осторожными — РФ считает, что «нашла» завод по производству ракет «Фламинго». Жителей региона призывают не пренебрегать сигналами об опасности.

Дата публикации
