Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно
Ракетная опасность на всей территории Украины!
Украину в понедельник, 1 сентября, по состоянию на 10:17 охватила масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
В ВС предупредили о ракетной угрозе.
«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!» — говорится в сообщении.
Напомним, в Сети призвали жителей Киевщины быть осторожными — РФ считает, что «нашла» завод по производству ракет «Фламинго». Жителей региона призывают не пренебрегать сигналами об опасности.