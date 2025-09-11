- Дата публикации
Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно
Ракетная опасность по всей территории Украины — зафиксирован взлет МиГ-31К.
Украину в четверг, 11 сентября, по состоянию на 10:56 охватила масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram и предупредили о ракетной угрозе.
«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!» — говорится в сообщении ВС.
Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной российской атаки в соседнюю Польшу залетели беспилотники РФ. Польские военные сбивали БпЛА.