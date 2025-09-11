ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
917
Время на прочтение
1 мин

Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно

Ракетная опасность по всей территории Украины — зафиксирован взлет МиГ-31К.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога

Украину в четверг, 11 сентября, по состоянию на 10:56 охватила масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram и предупредили о ракетной угрозе.

«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!» — говорится в сообщении ВС.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной российской атаки в соседнюю Польшу залетели беспилотники РФ. Польские военные сбивали БпЛА.

Дата публикации
Количество просмотров
917
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie