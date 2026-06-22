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- Украина
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Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно
Зафиксирован взлет российского МиГ-31К, носителя аэробалистической ракеты «Кинжал», есть угроза применения вражеских ракет.
Украину в понедельник, 22 июня, по состоянию на 15.34, охватила масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!» — говорится в сообщении ВС.
Кроме того, Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА в Черниговском районе, курс западный.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
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