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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
455
Время на прочтение
1 мин

Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно

Зафиксирован взлет российского МиГ-31К, носителя аэробалистической ракеты «Кинжал», есть угроза применения вражеских ракет.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Украину в понедельник, 22 июня, по состоянию на 15.34, охватила масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!» — говорится в сообщении ВС.

Кроме того, Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА в Черниговском районе, курс западный.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

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Дата публикации
Количество просмотров
455
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