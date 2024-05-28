Украину охватила масштабная воздушная тревога: что произошло

Вся Украина – ракетная опасность!

Во вторник, 28 мая, в 20:20 Украину охватила воздушная тревога. Ракетная опасность – по всей территории Украины.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ)", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина, вероятно, готовится к обстрелам территории РФ дальнобойными ракетами: появились определенные признаки.

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