Украину охватила масштабная воздушная тревога: что произошло

Вся Украина – ракетная опасность!
Во вторник, 28 мая, в 20:20 Украину охватила воздушная тревога. Ракетная опасность – по всей территории Украины.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ)", – говорится в сообщении.
Напомним, Украина, вероятно, готовится к обстрелам территории РФ дальнобойными ракетами: появились определенные признаки.
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