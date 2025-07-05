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- Украина
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Украину охватила масштабная воздушная тревога: что случилось
Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!
Украину в субботу, 5 июля, по состоянию на 21:46 охватила масштабная воздушная тревога.
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.
«Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!» — говорится в сообщении Воздушных сил.
Напомним, в ночь на 5 июля российские оккупанты атаковали Украину 322 беспилотниками типа Shahed и дронами-имитациями. Этой же ночью зафиксированы удары по украинским городам. Утром 5 июля взрывы прогремели на Хмельнитчине.