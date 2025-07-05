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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Украину охватила масштабная воздушная тревога: что случилось

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога охватила всю Украину / © ТСН

Украину в субботу, 5 июля, по состоянию на 21:46 охватила масштабная воздушная тревога.

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

«Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!» — говорится в сообщении Воздушных сил.

Напомним, в ночь на 5 июля российские оккупанты атаковали Украину 322 беспилотниками типа Shahed и дронами-имитациями. Этой же ночью зафиксированы удары по украинским городам. Утром 5 июля взрывы прогремели на Хмельнитчине.

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