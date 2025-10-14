- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1517
- Время на прочтение
- 1 мин
Украину охватила масштабная воздушная тревога: какая угроза
Вся Украина — ракетная опасность!
Дополнено новыми материалами
Украину во вторник, 14 октября, по состоянию на 11:25 охватила масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили о ракетной опасности.
«Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении ПС.
Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил готовность отправить Украине ракеты Tomahawk, если Россия продолжит войну против Украины. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на поставку Украине американских ракет «Томагавк» будет укреплять свою противовоздушную оборону.