Украина
1517
1 мин

Украину охватила масштабная воздушная тревога: какая угроза

Вся Украина — ракетная опасность!

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Украину во вторник, 14 октября, по состоянию на 11:25 охватила масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили о ракетной опасности.

«Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении ПС.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил готовность отправить Украине ракеты Tomahawk, если Россия продолжит войну против Украины. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на поставку Украине американских ракет «Томагавк» будет укреплять свою противовоздушную оборону.

1517
