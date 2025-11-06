ТСН в социальных сетях

Украина
1095
1 мин

Украину охватила масштабная воздушная тревога: какая угроза

Вся Украина — ракетная опасность, зафиксирован взлет МиГ-31К.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Украину в четверг, 6 ноября, по состоянию на 11:03 охватила масштабная воздушная тревога.

Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе. Об этом ВС сообщили в Telegram.

«Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К… БпЛА на Киевщине в направлении Броваров… Угроза применения баллистического оружия с северо-востока», — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что «Украина стала сильной, но наши системы ПВО не всегда справляются с баллистическими ракетами».

