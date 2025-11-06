- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1095
- Время на прочтение
- 1 мин
Украину охватила масштабная воздушная тревога: какая угроза
Вся Украина — ракетная опасность, зафиксирован взлет МиГ-31К.
Дополнено новыми материалами
Украину в четверг, 6 ноября, по состоянию на 11:03 охватила масштабная воздушная тревога.
Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе. Об этом ВС сообщили в Telegram.
«Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К… БпЛА на Киевщине в направлении Броваров… Угроза применения баллистического оружия с северо-востока», — говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что «Украина стала сильной, но наши системы ПВО не всегда справляются с баллистическими ракетами».