Украину охватила масштабная воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Украину в четверг, 6 ноября, по состоянию на 11:03 охватила масштабная воздушная тревога.

Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе. Об этом ВС сообщили в Telegram.

«Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К… БпЛА на Киевщине в направлении Броваров… Угроза применения баллистического оружия с северо-востока», — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что «Украина стала сильной, но наши системы ПВО не всегда справляются с баллистическими ракетами».