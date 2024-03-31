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Украину охватила масштабная воздушная тревога: названа причина

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Украину охватила масштабная воздушная тревога: названа причина

Позаботьтесь о собственной безопасности

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 31 марта 2024 года в Киеве и ряде украинских областей объявили воздушную тревогу.

Это произошло из-за пусков ракет с Ту-95мс в районе пусковых рубежей в Саратовской области России. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются в ближайшее время.

Тревоги уже в большинстве областей. Несомненно, за считанные минуты будет у всех, позаботьтесь все о своей безопасности.

Интересно, что в Киеве через несколько минут после начала воздушной тревоги раздался отбой.

Однако позже снова раздались сирены.

Также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак посоветовал не игнорировать предупреждение о воздушной тревоге.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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