Украину охватила масштабная воздушная тревога: названа причина

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В ночь на 6 апреля воздушная тревога охватила всю Украину.

Об этом информируют мониторинговые каналы .

Воздушная тревога в Украине объявлена из-за угрозы применения баллистических ракет и иногда движение вражеских беспилотников.

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Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги.

Напомним, что ранее в ночь на 6 апреля 2025 года дроны атаковали Николаев : есть пострадавшие.