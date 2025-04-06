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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
664
Время на прочтение
1 мин

Украину охватила масштабная воздушная тревога: названа причина

Из-за объявленной воздушной опасности позаботьтесь о себе и своих близких.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 6 апреля воздушная тревога охватила всю Украину.

Об этом информируют мониторинговые каналы .

Воздушная тревога в Украине объявлена из-за угрозы применения баллистических ракет и иногда движение вражеских беспилотников.

Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги.

Напомним, что ранее в ночь на 6 апреля 2025 года дроны атаковали Николаев : есть пострадавшие.

Дата публикации
Количество просмотров
664
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