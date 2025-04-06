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- Украина
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Украину охватила масштабная воздушная тревога: названа причина
Из-за объявленной воздушной опасности позаботьтесь о себе и своих близких.
В ночь на 6 апреля воздушная тревога охватила всю Украину.
Об этом информируют мониторинговые каналы .
Воздушная тревога в Украине объявлена из-за угрозы применения баллистических ракет и иногда движение вражеских беспилотников.
Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги.
Напомним, что ранее в ночь на 6 апреля 2025 года дроны атаковали Николаев : есть пострадавшие.