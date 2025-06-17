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Украину охватила масштабная воздушная тревога: названа причина
Продолжается трудная ночь для киевлян и жителей других регионов из-за российской атаки.
В ночь на 17 июня 2025 года Киев охватила масштабная воздушная тревога.
Все области также покраснели.
Мониторы сообщают, что произошел вылет МиГ-31К в РФ.
Угроза пуска ракет Х-47 "Кинжал".
Также враг вывел в Черное море 1 ракетоноситель, суммарный залп составляет 8 ракет типа "Калибр".
Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .