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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1676
Время на прочтение
1 мин

Украину охватила масштабная воздушная тревога: названа причина

Продолжается трудная ночь для киевлян и жителей других регионов из-за российской атаки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © из соцсетей

В ночь на 17 июня 2025 года Киев охватила масштабная воздушная тревога.

Все области также покраснели.

Мониторы сообщают, что произошел вылет МиГ-31К в РФ.

  • Угроза пуска ракет Х-47 "Кинжал".

Также враг вывел в Черное море 1 ракетоноситель, суммарный залп составляет 8 ракет типа "Калибр".

Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .

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Дата публикации
Количество просмотров
1676
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