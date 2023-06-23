Украину охватила масштабная воздушная тревога: названная причина

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Ракеты (предположительно Х-101/Х-555) направляются в Юго-Восточном направлении.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Курс может изменяться.
При объявлении воздушной тревоги направляйтесь в укрытие.
Также зафиксирован вылет 2-х Ту-22м3 с аэродрома Шайковка.
"Внимание! Центральные области (Киевская, Винницкая, Житомирская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская) — ракетная опасность! Направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.
Большинство украинских областей, кроме западных, "покраснели" из-за воздушной тревоги.
"Внимание! Днепропетровская, Запорожская область – угроза применения БпЛА типа "Shahed" с южного направления", — добавили в Воздушных Силах.
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