Украину охватила масштабная воздушная тревога: сирены воют по всей стране

Ракетная опасность на всей территории Украины по МиГ-31К.

Украину в среду, 6 ноября, по состоянию на 14:09 охватила масштабная воздушная тревога : сирены воют по всей стране.

В Воздушных силах сообщили о ракетной угрозе.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", – говорится в сообщении Воздушных сил.

Напомним, силы ГУР Минобороны Украины впервые нанесли поражение по российской флотилии в Каспийском море. Атака дронами-камикадзе была устроена утром 6 ноября.

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