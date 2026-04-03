Украину охватила массированная воздушная тревога: что грозит

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Реклама

Украину в пятницу, 3 апреля, по состоянию на 15:26 охватила массированная воздушная тревога. В Киеве это уже третья воздушная тревога за сутки.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, вся Украина — ракетная опасность!

Зафиксирован взлет МиГ-31К.

Реклама

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Напомним, российская армия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Киевщину 3 апреля, в результате которой погиб человек и еще восемь получили ранения, в том числе ребенок.

Кроме того, погибший от удара РФ есть и в Житомирской области.