- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3494
- Время на прочтение
- 1 мин
Украину охватила массированная воздушная тревога: что грозит
Украину в пятницу, 3 апреля, по состоянию на 15:26 охватила массированная воздушная тревога. В Киеве это уже третья воздушная тревога за сутки.
По сообщению Воздушных сил ВСУ, вся Украина — ракетная опасность!
Зафиксирован взлет МиГ-31К.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
Напомним, российская армия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Киевщину 3 апреля, в результате которой погиб человек и еще восемь получили ранения, в том числе ребенок.
Кроме того, погибший от удара РФ есть и в Житомирской области.