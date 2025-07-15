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- Украина
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Украину охватила воздушная тревога: какая угроза
Причина тревоги — взлет российского истребителя МиГ-31К, представляющего ракетную опасность.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины по состоянию на 16:00 вторника, 15 июля.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Тревога звучить во всех областях Украины. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, для всей страны объявлена ракетная опасность из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.
В то же время в ВС проинформировали также о пусках вражеских управляемых авиационных бомб с тактической авиации на Сумскую область.
Заметим, это уже второй раз за день Украину охватывает масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К. В прошлый раз сирены звучали в 14:00.