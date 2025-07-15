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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Украину охватила воздушная тревога: какая угроза

Причина тревоги — взлет российского истребителя МиГ-31К, представляющего ракетную опасность.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Воздушная тревога в Украине

Воздушная тревога в Украине

Новость была дополнена дополнительными материалами

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины по состоянию на 16:00 вторника, 15 июля.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Тревога звучить во всех областях Украины. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, для всей страны объявлена ракетная опасность из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.

В то же время в ВС проинформировали также о пусках вражеских управляемых авиационных бомб с тактической авиации на Сумскую область.

Заметим, это уже второй раз за день Украину охватывает масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К. В прошлый раз сирены звучали в 14:00.

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