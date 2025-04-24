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- Украина
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Украину охватила воздушная тревога: озвучена причина
Сирены прозвучали во всех уголках Украины.
В ночь на 24 апреля 2025 года во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Она объявлена через полеты вражеских дронов, а также иногда превентивно из-за запуска российских ракет "Калибр".
Поэтому не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
Напомним, что ранее россияне подняли в небо несколько Ту-95МС : названо время подлета возможных ракет.