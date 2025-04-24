ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
784
Время на прочтение
1 мин

Украину охватила воздушная тревога: озвучена причина

Сирены прозвучали во всех уголках Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 24 апреля 2025 года во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Она объявлена через полеты вражеских дронов, а также иногда превентивно из-за запуска российских ракет "Калибр".

Поэтому не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что ранее россияне подняли в небо несколько Ту-95МС : названо время подлета возможных ракет.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie