Украину охватила воздушная тревога: всей стране угрожает баллистика

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 21 ноября 2024 года вся Украина "покраснела" из-за объявления воздушной тревоги.
"Угроза применения баллистического вооружения, область, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ в социальных сетях.
Речь идет об угрозе пуска баллистических ракет с полигона Капустин Яр, Астраханской области России.
Ранее сообщалось, что в воздухе наблюдаются 3 борта Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2", с северным курсом. Об этом рассказывают мониторинговые каналы.
Вероятно, речь идет о перебазировании на "Оленью".
Находитесь в укрытиях.
Ранее в СНБО предупредили, что враг продолжает накапливать ракеты для нескольких массированных атак, планируя новые удары по Украине. Благодаря тщательному мониторингу и разведке Украина готова к защите.
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