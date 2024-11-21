Украину охватила воздушная тревога: всей стране угрожает баллистика

В ночь на 21 ноября 2024 года вся Украина "покраснела" из-за объявления воздушной тревоги.

"Угроза применения баллистического вооружения, область, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ в социальных сетях.

Речь идет об угрозе пуска баллистических ракет с полигона Капустин Яр, Астраханской области России.

Ранее сообщалось, что в воздухе наблюдаются 3 борта Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2", с северным курсом. Об этом рассказывают мониторинговые каналы.

Вероятно, речь идет о перебазировании на "Оленью".

Находитесь в укрытиях.

Также читайте Оккупированный Мелитополь атаковали вражеские беспилотники

Ранее в СНБО предупредили, что враг продолжает накапливать ракеты для нескольких массированных атак, планируя новые удары по Украине. Благодаря тщательному мониторингу и разведке Украина готова к защите.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.