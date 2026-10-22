Осень / © pexels.com

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В пятницу, 23 октября, в Украине сохранится теплая погода, однако западный атмосферный фронт принесет повышенную облачность и дожди в большинстве регионов. Несмотря на периодические осадки и утренние туманы, температурный режим останется достаточно комфортным, а на юге столбики термометров будут достигать 20 градусов тепла.

Подробный прогноз погоды от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в период с 23 по 27 октября 2026 года в регионе сохранится аномальная теплота. Характер погоды существенно не изменится: будет преобладать облачная погода с периодическими небольшими дождями и утренними туманами.

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Ночью термометры будут показывать от +6 до +11 градусов тепла, а днём воздух будет прогреваться до комфортных +12…+17 градусов. Согласно предварительным прогнозам, уже на следующей рабочей неделе атмосферные потоки начнут меняться в сторону похолодания, однако резких арктических вторжений пока ожидать не стоит.

ПоданнымУкраинского гидрометцентра, 23 октября на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт, пришедший из Западной Европы.

«Несмотря на то, что в целом сохранится область высокого давления (хотя его значение будет подвергаться некоторым колебаниям в зоне фронта), фронт принесет ночью на Правобережье, днём — в большинстве областей, кроме запада и востока, дожди. Ветер будет дуть с юго-востока, только на западе за фронтом перейдет на западный. Преобладать будет теплая, как для этого времени года, погода», — сообщают метеорологи.

Погода в Украине 23 октября / © Укргидрометцентр

В целом по стране будет облачно с прояснениями. Ночью на Правобережье, днём в Украине, за исключением запада и востока, пройдут дожди. Ветер будет дуть юго-восточный, на западе страны — западный, со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, в западных и восточных областях ожидается от +4 до +9 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +12…+17 градусов тепла, на юге страны синоптики прогнозируют до +20 градусов тепла.

Погода в Киеве

В пятницу, 23 октября, в Киевской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +17 градусов тепла.

В Киеве ночью температура воздуха составит от +11 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +14 до +16 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львовской области 23 октября погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада. Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается. Ветер ночью будет западный и будет дуть со скоростью 9–14 м/с, днем ожидается южный ветер, который будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +10 до +15 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +14 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 23 октября ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Утром местами по области будет сохраняться туман.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от +7 до +12 градусов тепла;

днём от +14 до +19 градусов тепла.

В Днепре столбики термометров будут показывать:

ночью от +7 до +9 градусов тепла;

днём от +17 до +19 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 23 октября ожидается облачная погода. Пройдет небольшой, днём местами умеренный дождь, кое-где с грозами. Ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём воздух прогреется до +14…+19 градусов выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами будет туман, видимость составит 200–500 м.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +14 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +15 до +17 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 23 октября будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от +5 до +10 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать до +14…+19 градусов выше нуля.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +18 градусов выше нуля.

Напомним, что, согласно прогнозу польских метеорологов, со 22 по 26 октября в Европу придет волна похолодания. В Альпах местами температура может опуститься до −17, а в Польше днём ожидается +9…+16, а ночью местами до −6. Синоптики рассказали, распространится ли похолодание на Украину.

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