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Украину охватило аномальное потепление, но холода уже не за горами: синоптики предупредили ряд городов об изменении погоды
Атмосферный фронт из Западной Европы принесет в Украину 23 октября дожди и туманы.
В пятницу, 23 октября, в Украине сохранится теплая погода, однако западный атмосферный фронт принесет повышенную облачность и дожди в большинстве регионов. Несмотря на периодические осадки и утренние туманы, температурный режим останется достаточно комфортным, а на юге столбики термометров будут достигать 20 градусов тепла.
Подробный прогноз погоды от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в период с 23 по 27 октября 2026 года в регионе сохранится аномальная теплота. Характер погоды существенно не изменится: будет преобладать облачная погода с периодическими небольшими дождями и утренними туманами.
Ночью термометры будут показывать от +6 до +11 градусов тепла, а днём воздух будет прогреваться до комфортных +12…+17 градусов. Согласно предварительным прогнозам, уже на следующей рабочей неделе атмосферные потоки начнут меняться в сторону похолодания, однако резких арктических вторжений пока ожидать не стоит.
ПоданнымУкраинского гидрометцентра, 23 октября на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт, пришедший из Западной Европы.
«Несмотря на то, что в целом сохранится область высокого давления (хотя его значение будет подвергаться некоторым колебаниям в зоне фронта), фронт принесет ночью на Правобережье, днём — в большинстве областей, кроме запада и востока, дожди. Ветер будет дуть с юго-востока, только на западе за фронтом перейдет на западный. Преобладать будет теплая, как для этого времени года, погода», — сообщают метеорологи.
В целом по стране будет облачно с прояснениями. Ночью на Правобережье, днём в Украине, за исключением запада и востока, пройдут дожди. Ветер будет дуть юго-восточный, на западе страны — западный, со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, в западных и восточных областях ожидается от +4 до +9 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +12…+17 градусов тепла, на юге страны синоптики прогнозируют до +20 градусов тепла.
Погода в Киеве
В пятницу, 23 октября, в Киевской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +17 градусов тепла.
В Киеве ночью температура воздуха составит от +11 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +14 до +16 градусов выше нуля.
Погода во Львове
Во Львовской области 23 октября погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада. Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается. Ветер ночью будет западный и будет дуть со скоростью 9–14 м/с, днем ожидается южный ветер, который будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +10 до +15 градусов тепла.
Во Львове температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +14 градусов тепла.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 23 октября ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Утром местами по области будет сохраняться туман.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха по области составит:
ночью от +7 до +12 градусов тепла;
днём от +14 до +19 градусов тепла.
В Днепре столбики термометров будут показывать:
ночью от +7 до +9 градусов тепла;
днём от +17 до +19 градусов тепла.
Погода в Одессе
В Одесской области 23 октября ожидается облачная погода. Пройдет небольшой, днём местами умеренный дождь, кое-где с грозами. Ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём воздух прогреется до +14…+19 градусов выше нуля.
На автодорогах области ночью и утром местами будет туман, видимость составит 200–500 м.
В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +14 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +15 до +17 градусов тепла.
Погода в Харькове
В Харьковской области 23 октября будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха в области ночью составит от +5 до +10 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать до +14…+19 градусов выше нуля.
В Харькове температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +18 градусов выше нуля.
Напомним, что, согласно прогнозу польских метеорологов, со 22 по 26 октября в Европу придет волна похолодания. В Альпах местами температура может опуститься до −17, а в Польше днём ожидается +9…+16, а ночью местами до −6. Синоптики рассказали, распространится ли похолодание на Украину.
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