Украину охватят дожди и грозы: прогноз погоды на 21 апреля

В пятницу, 21 апреля, в Украине дождь. Местами – грозы. Температура воздуха будет плюсовой, но не слишком высокой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. На юге, центре и востоке умеренный дождь. На юго-востоке – грозы. На остальной территории страны местами небольшой дождь. Ветер, северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Ночью в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до отметок +4-9°. Днем будет немного теплее – +10-15°. В Закарпатье воздух прогреется до +19°.

Прогноз погоды в Украине на 21 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, но днем будет дождь. Скорость северо-восточного ветра – 7-12 м/с.

Ночью в области прогнозируют 4-9° тепла, а днем – 10-15°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 5-7 градусов тепла, а днем +12-14 градусов.

Погода в Карпатах

На высокогорье Карпат будет небольшой дождь, а ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет от 4° тепла до 1° мороза. Днем – поднимется до +4-9° тепла.

Также 20 апреля ожидается значительная снеголавинная опасность на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области. Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин.

Напомним, синоптики "Укргидрометцентра" информировали, что апрель в Украине будет теплым. Средняя лунная температура воздуха прогнозируется от 9° до 13° тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

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