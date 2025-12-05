- Дата публикации
- Украина
Украину охватят похолодание и ночные морозы: прогноз погоды на 6-7 декабря
В ближайшие выходные, по прогнозу синоптиков, в стране изменятся погодные условия.
В Украине в выходные ожидается сухая погода во всех регионах. Ночью в некоторых областях заморозки.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Погода 6 декабря
Температура ночью ожидается от 2° до 3° мороза, на крайнем западе страны, побережье морей и в Крыму 0-5° тепла. Днем 1-6° тепла, в Закарпатье, юге Одесчины и в Крыму 6-11°.
В Киеве 6 декабря без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.
Погода 7 декабря
В воскресенье в Украине температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. На юге страны ночью 2-7° тепла, днем 4-9°.
В Киеве без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.
Ранее синоптики сообщили, какой будет зима в Украине.