Украину охватят похолодание и ночные морозы: прогноз погоды на 6-7 декабря

В Украине в выходные ожидается сухая погода во всех регионах. Ночью в некоторых областях заморозки.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Погода 6 декабря

Температура ночью ожидается от 2° до 3° мороза, на крайнем западе страны, побережье морей и в Крыму 0-5° тепла. Днем 1-6° тепла, в Закарпатье, юге Одесчины и в Крыму 6-11°.

В Киеве 6 декабря без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Погода 7 декабря

В воскресенье в Украине температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. На юге страны ночью 2-7° тепла, днем 4-9°.

В Киеве без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

