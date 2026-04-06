Украину охватят похолодание и снег: прогноз погоды на неделю, 6-12 апреля

Начавшаяся неделя принесет ощутимое ухудшение погоды / © pexels.com

Реклама

Погода в Украине в течение текущей недели будет под влиянием арктических воздушных масс, которые со вторника накроют всю страну и снизят температуру воздуха до ночных заморозков.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В понедельник, 6 апреля, дожди, местами слабые грозы пройдут ночью в северо-западных регионах, днем в большинстве областей, кроме юго-восточной половины. Ветер юго-западный с переходом во второй половине дня на северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Ночная температура воздуха +4+10 градусов, дневная в северных и западных областях +10+15 градусов, на остальной территории +17+22 градуса.

Реклама

Во вторник, 7 апреля, всю территорию Украины накроет похолодание. Ночью ожидается дождь в юго-восточных областях, днем они ожидаются в северных и северо-западных регионах страны. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Ночная температура воздуха +1+6 градусов, дневная +7+12 градусов, на крайнем юге и Закарпатье до +14 градусов.

В среду, 8 апреля, по всей стране ожидается прохладная и неустойчивая погода. Предусматриваются дожди в северных, центральных и западных областях местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южной части временами порывы, 15-20 м/с. Ночная температура воздуха -1+4 градуса, дневная +3+8 градусов, на крайнем юге и в Крыму до +10 градусов.

В четверг, 9 апреля, по всей стране продлится период холодной и влажной погоды. Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, в западных и северных областях преимущественно мокрый снег. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночная температура воздуха -2+3 градуса, дневная +2+7 градусов, в Карпатском регионе около 0.

В пятницу, 10 апреля, существенные осадки в стране не предполагаются. Небольшой снег, мокрый снег, местами с дождем ожидается только в Карпатах, а днем на севере страны. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -3+2 градуса, дневная +3+8 градусов, на юге +8+11 градусов.

Реклама

В субботу, 11 апреля, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут местами по всей стране, кроме западных областей. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -3+2 градуса, дневная +4+9 градусов, в южных областях и на Закарпатье +9+12 градусов.

В воскресенье, 12 апреля, дожди пройдут днем в южных и западных областях, в Карпатах с мокрым снегом, в других регионах ожидается погода без существенных осадков. Ветер ночью переменного направления, днем восточный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -2+3 градуса, дневная +5+10 градусов, в южных областях +9+12 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе ожидается снижение температурных показателей, которое будет сопровождаться местами осадками.

Дневные температуры тоже снизятся и составят от 1 до 8 градусов тепла. Только в южных областях показатели ночью будут колебаться от 1 до 6 градусов тепла, а днем от 7 до 13 градусов тепла.