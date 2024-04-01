Украину окутал пыль из Сахары: существует ли опасность для населения — разъяснение метеорологов

Метеорологи успокоят, что для населения нет угрозы из-за запыленности воздуха.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Там подчеркивают, что это не пылевая буря, потому опасности для населения нет.
"Для пылевой бури скорость ветра должна быть выше 12 м/с, а длиться это должно 3 часа и больше. Синоптики Украинского гидрометцентра не ожидают усиления скорости ветра, а значит, и бури на этот раз не будет. Пожалуйста, не путайте легкое ухудшение видимости из-за пыли с опасным явлением. Не представляйте лишнего и не паникуйте", — успокоили метеорологи.
Напомним, накануне в западных областях зафиксировали пыль из пустыни Сахары, а 1 апреля она распространилась на почти всю страну.
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