Украину омоет дождями: прогноз погоды на 28 октября — карта
В Укргидрометцентре рассказали, где в Украине ждать дождей, сильного ветра и мокрого снега.
В Украине во вторник, 28 октября, облачно с прояснениями. Ночью на востоке и юго-востоке умеренные, в Луганской и Донбассе местами значительные дожди, на западе страны небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Днем в Украине, кроме восточных областей, небольшой дождь.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, на юге и юго-востоке страны 11-16°.
В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега, порывы ветра 17-22 м/с; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.
Какая погода в Киеве
В Киеве и области 28 октября облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.
В Киеве ночью 3-5° тепла, днем ожидается 10-12°.
