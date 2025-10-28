Осень / © iStock

В Украине во вторник, 28 октября, облачно с прояснениями. Ночью на востоке и юго-востоке умеренные, в Луганской и Донбассе местами значительные дожди, на западе страны небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Днем в Украине, кроме восточных областей, небольшой дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, на юге и юго-востоке страны 11-16°.

В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега, порывы ветра 17-22 м/с; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Карта погоды на 28 октября / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве

В Киеве и области 28 октября облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

В Киеве ночью 3-5° тепла, днем ожидается 10-12°.

