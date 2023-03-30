Украину ожидает мороз со снегом посреди весны: синоптик поразила прогнозом погоды до конца марта

Зимний холод среди весны. Минус 15 градусов утром 30 марта зафиксировали в горном селе Верхний Можжевельник на Буковине. Фотографию с замерзшим столбиком термометра и заснеженной местностью распространил глава общины.

По народному календарю, 30 марта называют днем теплого Олексы. В прежние времена заметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Но в Верхнем Яловце – 15 мороза еще не рекорд. Несколько лет назад здесь, в горах, в это время фиксировали даже минус 22.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

А в пятницу, 31 марта, в Украину придет атмосферный фронт с запада.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

Фронт принесет дожди в западные области, северные, а днем дойдет до центральных, Одесщины и Николаевщины.

"В восточных областях в ближайшую ночь будет выпадать мокрый снег, завтра днем осадки прекращаться, даже выйдет солнышко", — отмечает эксперт.

В Херсонской, Запорожье, в Крыму, в Днепре с районами, в Полтавской области будет преобладать 31-го марта сухая погода.

В ближайшую ночь, по словам Наталки Диденко, ожидается от 4 тепла до 4 мороза, завтра днем в Украине +6+12 градусов, в Луганской области +3+7 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве март завершится прохладой: ночью 0-2 градуса мороза, днем +6+9 градусов. Во второй половине дня и вечером в пятницу 31 марта в столице ожидается небольшой дождь.

Начало нежнейшего весеннего месяца весны, апреля, на выходные, придет со скромным потеплением и западными дождями.

А вот в начале апреля, в понедельник, ожидается очередное похолодание и даже снова снег, теплая погода задержится только на крайнем востоке Украины.

"Поэтому держите голову и настроение в равновесии, не пренебрегайте скачками атмосферного, артериального давления и температуры воздуха — настоящее тепло еще будет, легкую одежду и темные очки еще будем обязательно носить и любоваться цветами в апреле. Солнце — есть, цветы — есть, апрель уже вот-вот, до +15+20 градусов еще чуть-чуть..." — отметила экспертка.

Между тем, по сообщению мэра Киева Виталия Кличко, погода будет влиять на время завершения отопительного сезона. Однако через неделю-две можно будет отключить отопление.

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