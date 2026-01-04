Украину ожидают синоптические качели - подробности прогноза погоды

Птица / © Pixabay

В Украине 5 января большинство западных и северных областей Украины окажутся под влиянием мощной области высокого атмосферного давления, что обеспечит преимущественно сухую погоду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Она отметила, что на карте погоды хорошо видно полосу высокого давления, которая простирается от Португалии и Испании через Германию и Польшу в Украину. В то же время севернее и южнее этой полосы движутся циклоны с атмосферными фронтами, где ожидаются осадки — снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха.

По ее словам, на западе и севере завтра будет сухо, а на юге и в центральных областях, а также в Донецкой, Луганской, Черновицкой области и в районе Карпат пройдут дожди и снег.

Диденко рассказала, что температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс шести градусов. В центральных областях — от четырех градусов мороза до одного градуса тепла, на юге будет теплее — от трех до семи градусов, а на юге Крыма местами до десяти градусов.

Согласно прогнозу синоптика, в Киеве завтра будет преимущественно сухо. Ночью температура упадет до минус восьми градусов, днем ожидается около минус четырех. Из-за мороза на дорогах возможны гололедица и скользкие участки. Снег с циклоном дойдет до столицы только 6 января.

Синоптик отметила, что неделя будет синоптически разнообразной и ежедневно ожидаются изменения погоды. В конце недели вероятно кратковременное, но сильное похолодание.

5 января отмечают Голодную кутью, традиционно запаривают пшеницу и трепят мак, а уже 6 января — Крещение. В этот день ожидаются небольшие колебания температуры и периодические осадки снега.

