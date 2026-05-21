Украину после аномальной жары ждет резкая смена погоды: синоптик удивил прогнозом

Жара

В Украине завершается нетипичный для мая юго-восточный атмосферный процесс, который принес в регион почти летнее тепло. Уже в ближайшие дни погода начнет меняться: после жары до +30° в страну будет поступать более свежий воздух с Балтики.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

Синоптик обратил внимание на контрастную погодную ситуацию в Европе. В Лондоне, Париже и Мадриде в ближайшие дни ожидают сильную жару — столбики термометров могут достигать 33-35°. Причиной станет так называемый «тепловой купол» — малоподвижный мощный антициклон, который надолго удерживает горячий воздух над отдельными регионами. В то же время в Украину начнет поступать более прохладный воздух с Балтики.

Карта метеорологических явлений. Фото: Черкасский областной центр по гидрометеорологии

По словам специалиста, пик тепла придется на четверг, 22 мая. Среднесуточная температура поднимется до 21-22°, что на 4-5 градусов превышает климатическую норму и больше соответствует середине лета, чем концу весны.

Ночью прогнозируют 12-17° тепла, а днем воздух будет прогреваться до 25-30°. При этом атмосфера будет оставаться неустойчивой. Из-за интенсивного дневного прогрева во второй половине дня будет формироваться кучево-дождевая облачность. Во многих областях возможны кратковременные грозы и дожди, местами — град и шквалы до 17-22 м/с.

В субботу, 23 мая, синоптическая ситуация начнет меняться. Холодный фронт с северо-запада принесет грозовые дожди и откроет доступ прохладным балтийским воздушным массам. Ночью температура составит 13-18°, а днем снизится до 21-26°.

В воскресенье, 24 мая, по прогнозу, погоду будет определять блокирующий антициклон «Zeno». Атмосферное давление будет расти, поэтому существенных осадков не предвидится, а солнечных прояснений станет больше. В то же время свежий воздух продолжит поступать в Украину: ночью ожидают 10-15°, днем — 19-24°.

Предварительно синоптики прогнозируют, что уже на следующей рабочей неделе температура в Украине может снизиться еще на 3-5 градусов из-за активизации северных циклонов.

«При такой перестройке атмосферы может сложиться впечатление, что май с апрелем ПОМЕНЯЛИСЬ местами», — отметил синоптик.

