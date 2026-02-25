Украину после войны ждет еще одна опасность: предупреждение эксперта

Восстановление Украины / © Zelenskiy/Official

Реклама

Пока мир обсуждает мир и масштабное восстановление Украины, экологи предостерегают: новые проекты могут нанести окружающую среду не меньший вред, чем сама война. Эксперты предупреждают, что экономические интересы и скорейшее восстановление могут вытеснить экологические стандарты, а последствия этого страна будет испытывать десятилетиями.

Об этом говорится в материале немецкого издания TAZ.

Переговоры о будущем Украины сопровождаются ожиданиями масштабных инвестиций в восстановление. Среди приоритетов – модернизация газовой инфраструктуры, добыча ресурсов и крупные девелоперские проекты. Однако экологическая составляющая часто остается без внимания.

Реклама

По данным исследований Международного союза охраны природы, восстановление нередко наносит даже большие экологические потери, чем сами боевые действия. Об этом предупреждает и эколог, соучредитель Рабочей группы по экологическим последствиям войны при НАН Украины Алексей Василюк.

По его мнению, ключевые решения по разминированию и инвестициям могут приниматься исключительно по экономическим соображениям, что создает риск отмены или ослабления экологических норм.

Разминирование и восстановление: риски для почв

из-за войны значительная часть территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Приблизительно 26% страны считается потенциально заминированной. Полное очищение может занять десятилетие.

В то же время, по словам экспертов, при разминировании все чаще используют автоматизированные машины, просто перекапывающие землю. Это приводит к разрушению экосистем и дополнительному химическому загрязнению.

Реклама

У местных общин часто нет полной информации о таких последствиях, а часть территорий может стать непригодной для использования на долгие годы.

Нужно ли восстанавливать все разрушенное

Василюк предлагает другой подход: не все территории следует возвращать в прежнее состояние. Некоторые могут оставаться загрязненными настолько, что их очищение экономически и экологически нецелесообразно.

Он приводит пример так называемой Красной зоны на границе Франции и Бельгии, которая до сих пор не используется после Первой мировой войны. Эксперт считает, что Украине также следует определить приоритетные зоны для восстановления.

Дискуссия вокруг Каховского водохранилища

Одним из самых резонансных примеров есть вопрос восстановления Каховской дамбы. Ее разрушение в 2023 году стало масштабной экологической катастрофой, но впоследствии на месте водохранилища начал формироваться природный лес.

Реклама

Экологи предупреждают, что восстановление может уничтожить новые природные экосистемы. Кроме того, дамба играла относительно небольшую роль в энергосистеме, а ее функции частично могут заменить возобновляемые источники энергии.

Отсутствие стратегии

Специалисты также отмечают отсутствие четкой государственной стратегии разминирования и восстановления с учетом экологии. Пока решения часто принимаются локально, без долгосрочных прогнозов.

Война уже нанесла климатический ущерб

За четыре года полномасштабной войны окружающая среда Украины понесла значительные потери. В частности, в атмосферу было выброшено более 311 млн. тонн эквивалента CO₂.

Согласно отчету Инициативы по учету парниковых газов в войнах, около 37% выбросов связаны непосредственно с боевыми действиями, еще значительную часть вызвали пожары на фронте.

Реклама

Украина требует компенсации за климатические убытки в размере 57 млрд долларов, чтобы обеспечить экологически безопасное восстановление.

Восстановление Украины — последние новости

Масштабы обновления страны оценивают в 588 млрд долларов в течение следующего десятилетия. Больше всего пострадали жилищный фонд, транспорт и энергетика.

По данным отчета, непосредственный ущерб Украины уже составляет 195 млрд долл., что почти на 11% больше, чем в предварительной оценке. Больше всего пострадали жилищный фонд, транспорт и энергетика.

Наибольшие потери зафиксированы в жилом секторе: повреждены или разрушены около 14% жилья на сумму примерно 61 млрд дол. В транспортной сфере ущерб оценивается более чем в 40 млрд долл., в энергетике — около 25 млрд дол.

Реклама

Президент Владимир Зеленский отмечает необходимость прозрачности использования средств. По его словам, именно это станет фундаментом будущего развития государства.

Эксперты добавляют: если экологические стандарты не станут ключевым элементом восстановления, страна может получить новые долгосрочные проблемы, которые будут не менее опасны, чем последствия войны.