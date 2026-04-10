- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 831
- Время на прочтение
- 3 мин
Украину посреди апреля накрывают мощные снегопады, на западе ударило -10 мороза (фото, видео)
Нынешнюю холодную погоду в большинстве областей страны обусловил северный процесс в атмосфере. Речь идет о циклоне из Скандинавии, который перемещается в восточном направлении.
В Украине в середине апреля стремительно ухудшилась погода. Первоначально западные области накрыли дожди, шквальный ветер и град. Впоследствии непогода распространилась на другие регионы. По данным синоптиков, значительное похолодание может продолжаться до 10 апреля, а уже с 13 погодные условия начнут меняться.
ТСН.ua собрал все, что известно о погодных капризах в регионах.
Синоптики последние несколько дней предупреждали украинцев, что во многих регионах могут быть заморозки на поверхности почвы и даже в воздухе. Следует готовиться к холоду и осадкам. Особое внимание синоптики обращают на ситуацию на дорогах, призвав водителей быть максимально осторожными, соблюдать безопасность во время дорожного движения, а по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.
Прикарпатье накрыл снегопад
В Прикарпатье среди весны выпал снег. Ночью и утром 8 апреля большую часть области накрыл снегопад. В горах работала снегоочистительная техника. На горных перевалах совершена противогололедная обработка покрытия. Об этом сообщила Служба обновления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области.
«Огромный слой снега после сильного снегопада накрыл Надворную, Микуличин и Яремче», — сообщили в Telegram-канале «Ивано-Франковск 24/7».
На высокогорье Карпат вернулась зимняя погода. Столбики термометров опустились до отметки -10°C. Ветер наблюдался северо-западный, со скоростью 5 м/с. Учитывая такие погодные условия, прогулки в горах или серьезные походы лучше отложить.
Хмельницкая и Житомирская области
Немалые снегопады накрыли Житомирскую и Хмельницкую области.
Жительница города Анастасия рассказала нам, что с 7 апреля погода в Хмельницком значительно испортилась.
«Стало холодно. Погода довольно переменчивая — дождь, снег, потом солнце. И так по кругу. Отопление снова подали, хотя с 23 марта батареи уже были холодными», — сказала она.
Непогода во Львове
Во Львове землю запылал снег и ударил ночной мороз. В соцсетях пользователи шутят — «пусть лучше падает снег, чем вражеские ракеты».
Снег в Киеве 10 апреля
Сегодня, 10 апреля, в Киеве тоже наблюдается мокрый снег. По прогнозу, столбики термометров в столице покажут только +2°…+5° в течение суток.
По данным «Укргидрометцентра», дальнейшее понижение температуры ожидаются и 11 апреля — заморозки уже в воздухе до 0-3°. Поэтому объявлен II уровень опасности — оранжевый. Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут причинить вред раннецветущим плодовым деревьям.
В Харькове начался апрельский снегопад
В Харькове ночью 10 апреля начался продолжающийся снегопад. Уже сейчас снежным покровом покрыто почти все, кроме проездных путей.
В Харькове температура воздуха составляет от 0 до 2 градусов тепла.
Не обошла весенняя непогода и Херсонщину. Сейчас цветет много плодовых деревьев — абрикосы, вишни, сливы, в груше и яблоне уже идет отделение бутонов. Жительница Дарьевской громады Галина сообщила нам, что 9 апреля почти час лупила крупа, затем дождь.
«Для нашего региона это очень странно. Обычно весной дуют ветра. А здесь такое. Цветут деревья, цветы. Очевидно, урожая фруктов не будет», — отметила она.
Синоптики прогнозируют, что похолодание удержится в регионе в течение этой недели.
Еще одну область Украины засыпало снегом посреди весны
Сегодня, 10 апреля, в Черниговской области выпал снег, чем удивил местных жителей. Соответствующие видео распространяются в Сети.
Как изменится погода в ближайшее время
Синоптик Иван Семилит сообщал, что уже в ближайшие дни погодная ситуация начнет стабилизироваться. Сначала в западных областях, а затем и по всей стране, будет преобладать сухая погода без осадков. Это связано с приходом антициклона с юго-запада, который принесет больше солнечных прояснений.
По данным синоптика Наталки Диденко, погода в Украине в конце рабочей недели продолжит находиться под влиянием холодных атмосферных масс и циклонической деятельности — ночью ожидаются заморозки, днем — дождь.
В субботу, 11 апреля, синоптическая ситуация в Украине без особых изменений.
В воскресенье, 12 апреля, на Пасху, в Украине практически повсеместно периодически дождь, периодическое прояснение.
«В пасхальную ночь +2+5 градусов еще есть вероятность заморозков (если облаками не прикроет), а днем 12 апреля потеплеет, +7+11, на Левобережье +8+14 градусов. Потепление осмелеет с 14-15 апреля», — добавила она.