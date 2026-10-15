Украину всколыхнуло землетрясение: какой регион оказался в эпицентре

В Закарпатье произошло землетрясение: что известно о подземных толчках / © cxid.info

Реклама

В Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,1. Подземные толчки зафиксировали в Тячевском районе ранним утром 15 октября.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Реклама

Землетрясение было зарегистрировано в 04:11 по киевскому времени. Его эпицентр находился в Тячевском районе Закарпатской области, а очаг располагался на глубине 8 км.

Реклама

Магнитуда землетрясения составила 2,1 по шкале Рихтера. Согласно классификации специалистов, такие подземные толчки относятся к неощутимым.

Землетрясение в Закарпатской области / © Главный центр специального контроля

Ранее мы писали о землетрясении на Полтавщине — подземные толчки зафиксировали днём 22 сентября. Магнитуда колебаний достигла 4,2 по шкале Рихтера, что позволило классифицировать это землетрясение как сильно умеренное.

Новости партнеров

Новости партнеров