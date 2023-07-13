Украину пригласят в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне, но есть условие – нардеп

Егор Чернев отметил, что от членства в НАТО Украину отделяет только один шаг.

Украина получит полноценное приглашение в НАТО на Вашингтонском саммите Североатлантического альянса в апреле следующего года в случае победы в войне с Российской Федерацией.

Такое мнение высказал глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция "Слуга народа") в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в 13 июля.

"Если мы успеем победить в войне до саммита в Вашингтоне, то у нас есть все шансы получить не политическое, а полноценное приглашение Украины в НАТО. Если же война будет продолжаться и на момент саммита, то никаких принципиальных сдвигов, кроме тактических военно-политических решений, вероятнее всего, не будет", — сказал Чернев.

По словам народного депутата, Украина на саммите в Вильнюсе вплотную приблизилась к членству в НАТО, убрав с пути преграды в виде ПДЧ и получив единодушное одобрение будущей интеграции.

"Теперь от членства в НАТО нас отделяет только один шаг – победа в войне. И мы этот шаг обязательно сделаем", — подчеркнул он.

Отвечая на уточняющий вопрос, не развязало ли коммюнике саммита "руки" России и не сделает ли она все, чтобы война продолжалась как можно дальше, Чернев сказал: "В любом случае война будет продолжаться столь долго, сколь у России хватит сил и ресурсов. Просто так она не отступит и не вернет нам наши территории, но если она потерпит на поле боя сокрушительное поражение, а внутри России начнутся политические потрясения и произойдет крах путинского режима, ей придется прекратить войну независимо от коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе".

Как сообщалось, согласно заключительному коммюнике саммита Североатлантического альянса приглашение Украине в НАТО будет направлено, когда союзники будут готовы.

Напомним, 12 июня в Вильнюсе завершился саммит НАТО. Страны приняли декларацию о помощи Украине и отменили для нее ПДЧ. По словам президента Владимира Зеленского, украинская делегация привезла с собой совершенно новые гарантии безопасности.

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