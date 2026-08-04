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Украину раскалит до +40, но похолодание уже близко: Диденко назвала точные даты
В ближайшие дни Украину накроет жара до +40 градусов, однако с 7 августа на западе, а 8-9 августа в большинстве областей температура начнет снижаться.
В ближайшие дни Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы. Кое-где температура воздуха будет достигать +40 градусов, однако уже в конце недели в большинство областей придет свежая воздушная масса.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, в среду, 5 августа, максимальная температура воздуха в Украине составит +32…+39 градусов. Местами столбики термометров могут подняться до +40 градусов.
Осадков в большинстве областей не ожидается.
В Киеве 5 августа также прогнозируют сухую и жаркую погоду. Днем температура воздуха будет около +35 градусов.
Сильная жара сохранится в Украине также 6 и частично 7 августа. По словам Диденко, перелом в погоде начнется 7 августа в западных областях.
Вечером в пятницу там возможны дожди с грозами, которые принесут понижение температуры. В течение 8-9 августа свежая воздушная масса распространится на большинство регионов Украины.
«Продержаться осталось всего три дня. Уже 7 августа на западе, а 8–9 августа в большинстве регионов Украины жаре прищемит хвост новая, более свежая воздушная масса», — отметила синоптик.
Погода в Киеве и области
В Киеве и области в ближайшие дни сохранится сухая и жаркая погода. До 6 августа включительно ночью температура будет +20…+22 градуса, а днем воздух будет прогреваться до +35. В четверг, 6 августа, местами ожидается до +37 градусов.
В ночь на 7 августа температура будет оставаться высокой — около +21…+23 градусов. Днем до столицы и области доберется атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и грозы.
Осадки задержатся и 8 августа. В то же время жара наконец-то ослабнет: дневная температура снизится до более комфортных +26…+28 градусов.
Ранее метеоролог Виталий Шпиг отмечал, что жара до +40 градусов и выше постепенно перестает быть исключительной для Украины. По его словам, из-за глобального потепления периоды с такими температурами могут повторяться каждый год.