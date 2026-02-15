ТСН в социальных сетях

Украина

Украина
258
Украину расколит синоптическая "какофония": морозы до -13 и штормовой ветер

После оттепели приходит похолодание, и так будет еще не раз, отметила Наталья Диденко.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Морозы возвращаются

В понедельник, 16 февраля, погода в Украине готовит настоящее испытание контрастами. Пока на западе и севере будут сильные морозы, восточные и южные регионы окажутся в плену дождей и аномального тепла.

Об этом сообщила известная синоптикиня Наталья Диденко в Telegram.

Температурные качели: от -13 до +10

По словам эксперта, ближайшая ночь продемонстрирует невероятный разброс температур. Холоднее всего будет на западе Украины, где столбики термометров опустились до -7…-13 градусов.

В северных и центральных областях наблюдается настоящая «какофония»:

  • Житомирщина и Виннитчина: до -12 градусов;

  • Киевщина: около -8 градусов;

  • Черкасская область: -7 градусов;

  • Сумщина, Полтавская область, Днепр: от -1 до +1 градуса.

На юге и востоке ночь будет значительно теплее: от -2 до +4 градусов, а в Крыму до +8.

Днем 16 февраля ситуация останется неоднородной:

  • Запад и север: морозно, -5…-10 градусов.

  • Центр: от -2 до +4 градусов.

  • Восток: по-весеннему тепло, +3…+8 градусов.

  • Юг: +2…+5, в Крыму до +10 градусов.

Осадки и штормовой ветер

В ближайшую ночь Украину накроет циклон. Ожидается мокрый снег, метели и сильные осадки. В южных, восточных и большинстве центральных областей пройдут сильные дожди.

Однако уже днем в понедельник циклон начнет покидать территорию страны, так что осадки практически повсюду прекратятся. Главной опасностью остается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами.

«На дорогах западных, северных областей, а также в Винницкой и Черкасской — гололедица! Готовим крепеж для ботинок», — предостерегает Диденко.

Погода в Киеве

В столице пик ненастья придется на вечер воскресенья и ближайшую ночь: сильный снег, мокрый снег и штормовой ветер. Днем 16 февраля в Киеве существенных осадков не предвидится, однако похолодает — до -6…-9 градусов. На дорогах будет очень скользко.

Правила поведения во время гололеда

Вернулись ли «пиковые» морозы?

Синоптикиня особо подчеркнула, что нынешнее похолодание логично после оттепели, но оно не является возвращением к экстремальным температурам января.

«Пик — это вершина, сильнейшие морозы. Это не значит, что зима завершилась раньше срока. После оттепели приходит похолодание и так будет еще не раз», — резюмировала Наталья Диденко.

Ранее мы писали о том, что в Киеве в понедельник, 16 февраля, из-за непогоды объявлен первый уровень опасности.

