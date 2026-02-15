- Дата публикации
Украину расколит синоптическая "какофония": морозы до -13 и штормовой ветер
После оттепели приходит похолодание, и так будет еще не раз, отметила Наталья Диденко.
В понедельник, 16 февраля, погода в Украине готовит настоящее испытание контрастами. Пока на западе и севере будут сильные морозы, восточные и южные регионы окажутся в плену дождей и аномального тепла.
Об этом сообщила известная синоптикиня Наталья Диденко в Telegram.
Температурные качели: от -13 до +10
По словам эксперта, ближайшая ночь продемонстрирует невероятный разброс температур. Холоднее всего будет на западе Украины, где столбики термометров опустились до -7…-13 градусов.
В северных и центральных областях наблюдается настоящая «какофония»:
Житомирщина и Виннитчина: до -12 градусов;
Киевщина: около -8 градусов;
Черкасская область: -7 градусов;
Сумщина, Полтавская область, Днепр: от -1 до +1 градуса.
На юге и востоке ночь будет значительно теплее: от -2 до +4 градусов, а в Крыму до +8.
Днем 16 февраля ситуация останется неоднородной:
Запад и север: морозно, -5…-10 градусов.
Центр: от -2 до +4 градусов.
Восток: по-весеннему тепло, +3…+8 градусов.
Юг: +2…+5, в Крыму до +10 градусов.
Осадки и штормовой ветер
В ближайшую ночь Украину накроет циклон. Ожидается мокрый снег, метели и сильные осадки. В южных, восточных и большинстве центральных областей пройдут сильные дожди.
Однако уже днем в понедельник циклон начнет покидать территорию страны, так что осадки практически повсюду прекратятся. Главной опасностью остается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами.
«На дорогах западных, северных областей, а также в Винницкой и Черкасской — гололедица! Готовим крепеж для ботинок», — предостерегает Диденко.
Погода в Киеве
В столице пик ненастья придется на вечер воскресенья и ближайшую ночь: сильный снег, мокрый снег и штормовой ветер. Днем 16 февраля в Киеве существенных осадков не предвидится, однако похолодает — до -6…-9 градусов. На дорогах будет очень скользко.
Вернулись ли «пиковые» морозы?
Синоптикиня особо подчеркнула, что нынешнее похолодание логично после оттепели, но оно не является возвращением к экстремальным температурам января.
«Пик — это вершина, сильнейшие морозы. Это не значит, что зима завершилась раньше срока. После оттепели приходит похолодание и так будет еще не раз», — резюмировала Наталья Диденко.
Ранее мы писали о том, что в Киеве в понедельник, 16 февраля, из-за непогоды объявлен первый уровень опасности.