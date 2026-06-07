Украину «разрывает» опасный удар стихии: синоптики предупредили о шквалах и грозовом нашествии

Погода в Украине / © unsplash.com

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В Украине 7 июня, кроме восточных областей, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Винницкой, Житомирской и Киевской областях дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В сообщении указывается, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий.

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Ветер переменных направлений в западных областях северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18 °, на западе страны 10-15 °; днем 24-29 °, в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях 20-25 °.

Ночью и утром в Закарпатье местами туман.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали, какой будет погода летом 2026 года.

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Мы ранее информировали, что слухи о том, что лето этого года в Украине пройдет под знаком непрерывной экстремальной жары до +40 градусов, является преувеличением.

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