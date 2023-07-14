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"Украину реально видят членом Альянса": Кулеба рассказал, о чем говорили за кулисами саммита НАТО

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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"Украину реально видят членом Альянса": Кулеба рассказал, о чем говорили за кулисами саммита НАТО

Дмитрий Кулеба рассказал, о чем говорили за кулисами саммита НАТО / Фото: Associated Press

За кулисами саммита НАТО говорилось, что Украина обязательно станет членом НАТО, однако пока неизвестно, когда именно это произойдет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, настолько доволен результатами саммита НАТО в Вильнюсе. Он отметил, что за кулисами лидеры Альянса точно видят Украину в своем составе.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Меня не устраивает только один момент – что в самом тексте коммюнике саммита нет четких слов – либо Украину приглашаем к членству, либо пригласим условно завтра. Но это был саммит, на котором важно не только то, что было в тексте, в официальных решениях и заявлениях, но и то, что было за кулисами", — сказал Кулеба.

Министр объяснил, что этот съезд принципиально отличался не только от Бухарестского саммита 2008 года, с которым все сравнивают Вильнюс, но даже с саммитом в Мадриде в прошлом году, когда страны НАТО приняли 10-летнюю концепцию.

"Разница эта заключалась в том, что мы преодолели психологический барьер. Я вижу, что Украину реально видят членом НАТО", – сказал Кулеба.

По его словам, Украину ждет "квантовый рывок" в НАТО и произойдет это "значительно раньше, чем нам кажется".

"Все внутри за закрытой дверью абсолютно спокойно уверенно говорят: "Не волнуйтесь, этот вопрос решен, вы будете членом НАТО", — рассказал министр иностранных дел.

В то же время, пока партнеры Украины, считает Кулеба, опасаются чрезмерной скорости.

"Они абсолютно согласны с тем, что Украина приедет в пункт назначения и будет членом НАТО. Нет никаких сомнений теперь в этом. Но у них есть страх, что если слишком быстро ехать, то можно попасть в аварию", — объяснил глава МИД.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до сих пор нет ясности об условиях будущего членства Украины в НАТО. Непонятно, какие они и кем должны быть сформулированы.

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Дата публикации
Просмотры
465
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