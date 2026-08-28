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- Украина
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Украину с самого утра массированно атакуют реактивные дроны: есть угроза для Киева, и где летит (карта)
Россияне с утра выпустили реактивные дроны.
В Киеве с самого утра во второй раз раздается воздушная тревога.
Об этом сообщили в КОВА.
«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении.
Что сейчас в небе
на юге и западе Харьковщины, курс на Полтавщину
на востоке Одесчины, на северо-западном направлении
к северу от Николаева, курс на запад
к западу от Чернигова, курс на юг
Напомним, в течение 27 августа Россия атаковала Украину около 140 ударными беспилотниками. Более 100 из них были реактивными, а большинство дронов противник направил в сторону Киева. За это время Силы противовоздушной обороны сбили или подавили около 120 ударных БпЛА.