Украину с самого утра массированно атакуют реактивные дроны: есть угроза для Киева, и где летит (карта)

РФ продолжает террор / © Associated Press

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В Киеве с самого утра во второй раз раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили в КОВА.

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«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении.

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Что сейчас в небе

на юге и западе Харьковщины, курс на Полтавщину

на востоке Одесчины, на северо-западном направлении

к северу от Николаева, курс на запад

к западу от Чернигова, курс на юг

Напомним, в течение 27 августа Россия атаковала Украину около 140 ударными беспилотниками. Более 100 из них были реактивными, а большинство дронов противник направил в сторону Киева. За это время Силы противовоздушной обороны сбили или подавили около 120 ударных БпЛА.

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