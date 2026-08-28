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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4303
Время на прочтение
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Украину с самого утра массированно атакуют реактивные дроны: есть угроза для Киева, и где летит (карта)

Россияне с утра выпустили реактивные дроны.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ продолжает террор

РФ продолжает террор / © Associated Press

В Киеве с самого утра во второй раз раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили в КОВА.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении.

Что сейчас в небе

на юге и западе Харьковщины, курс на Полтавщину
на востоке Одесчины, на северо-западном направлении
к северу от Николаева, курс на запад
к западу от Чернигова, курс на юг

Напомним, в течение 27 августа Россия атаковала Украину около 140 ударными беспилотниками. Более 100 из них были реактивными, а большинство дронов противник направил в сторону Киева. За это время Силы противовоздушной обороны сбили или подавили около 120 ударных БпЛА.

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