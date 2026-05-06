Украину с жарой накрывает двойной удар стихии: синоптики предупредили, где будет опасно

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 7 мая / © Associated Press

В Украину пришла настоящая жара: по прогнозам синоптиков, 7 мая страна станет едва ли не самой теплой в Европе с температурой воздуха до +30 градусов. Однако вместе с жарой придут и опасные погодные явления — на западе ожидаются грозы со шквалами, а в большинстве регионов объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует жаркий день 7 мая в Украине: в течение дня ожидается от +22 до +28 градусов тепла. Также эксперт предупреждает, что завтра Украина будет «самой жаркой страной Европы».

Дожди с грозами вероятны в западных областях Украины, на остальной территории удержится сухая погода. В западных областях 7 мая юго-западный ветер будет сильным, может достигать штормовых значений.

По прогнозу синоптика, в Киеве 7 мая осадков не предвидится, максимальная температура воздуха составит +25 градусов, юго-западный ветер будет порывистый.

«В дальнейшем дождей с грозами станет больше, температура воздуха снизится, только в восточной части еще останется очень теплая погода», — предупреждает Диденко.

Между тем начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в ближайшие выходные атмосферные фронты изменят погоду: летняя жара немного отступит, а местами пройдут кратковременные грозы. В ночные часы ожидается от +7 до +12 градусов тепла, а днем столбики термометров будут показывать умеренные +17…+22 градусов выше нуля.

По даннымУкраинского гидрометцентра, в Украине 7 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями Осадков не предвидится, лишь в западных областях днем пройдет кратковременный дождь, местами возможны грозы.

Ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 м/с, днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +25 до +30 градусов тепла. На юге и юго-востоке страны ночью ожидается от +7 до +12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +25 градусов тепла.

Погода в Украине 7 мая / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о пожарной опасности

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине на период с 7 по 8 мая. Чрезвычайный уровень угрозы прогнозируют почти на всей территории страны, однако есть ряд исключений.

В частности, опасность обойдет Крым, а 7-8 мая угроза не будет распространяться на Львовщину. Уже 8 мая более безопасная ситуация будет в Волынской, Ровенской, Закарпатской и Житомирской областях. В остальных регионах риск возникновения пожаров остается критическим.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности 7 мая / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о пожарной опасности 8 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 7 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +25 до +30 градусов выше нуля. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +13 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +27 до +29 градусов тепла.

Погода во Львове

На Львовщине 7 мая погоду будет определять юго-восточная часть циклонической депрессии над Европой и влияние днем атмосферного фронта.

В области будет облачная погода, преимущественно без осадков в первой половине дня. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7 — 12 м/с. Температура ночью составит от +8 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +26 градусов тепла.

В городе Львове температура ночью составит от +8 до +10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +24 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждаюто грозах, местами град (диаметр 6 — 19 мм), шквалы 15 — 20 м/с во второй половине дня на Львовщине. В регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе

В Одесской области синоптики прогнозируютпеременную облачность, день пройдет без дождей. Ветер будет дуть с юга, его скорость составит 7-12 м/с. Ночью температура будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +26.

У моря будет значительно свежее — около +16…+18 градусов тепла. Для водителей ситуация благоприятная: видимость на дорогах останется хорошей.

В самом городе Одесса синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями, без осадков. Южный ветер усилится до 7-12 м/с. Ночная температура составит от +8 до +10 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут +16…+18 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 7 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Существенных осадков синоптики не предвидят. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5 — 10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +29 градусов тепла. В городе Одесса ночью столбики термометров будут показывать от +11 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +27 до +29 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепре 7 мая будет ясная погода, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

Температура по области будет составлять:

ночью от +6 до +11 градусов тепла;

днем от +23 до +28 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать от:

ночью от +9 до +11 градусов тепла;

днем от +24 до +26 градусов тепла.

