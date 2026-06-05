Украину с жарой накрывает непогода: где ударят шквалы и грозы, а где раскалит до почти +30

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В ближайшие дни в Украине сохранится по-настоящему летняя и теплая погода, однако синоптики предупреждают о грозовых дождях в большинстве областей.

По прогнозу Наталки Диденко, в пятницу, 5 июня, в Украине будет тепло и сыро — такие себе «лайт-тропики». Термометры покажут +23…+26 градусов, а на юге воздух прогреется до +28. При этом большинство областей накроют летние дожди.

Сухо будет только в южных регионах, а также на территориях от Киевской области и далее на юг.

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Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что погода переходит на летний режим. Балканские воздушные потоки уже принесли в Украину тепло и влагу. В то же время мощный северо-восточный антициклон сработал как «щит», заблокировав атлантические циклоны на востоке, поэтому потепление идет постепенно, а погода остается малодинамичной.

По словам синоптика, в течение 5-6 июня в Украине будет преобладать комфортная летняя погода — будет солнечно и маловетрено. Однако Постригань предупреждает, что земная поверхность будет прогреваться неоднородно, что приведет к появлению кучево-дождевых облаков. Поэтому местами пройдут короткие дожди.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для NV рассказала, что 5 июня на востоке и западе ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, которые придут в страну с противоположных сторон.

В других регионах сохранится солнечная погода. Птуха отмечает, что потепление будет набирать обороты: в пятницу ночная температура поднимется до +17, а днем воздух прогреется до +27 градусов.

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В эти выходные, 6-7 июня, характер погоды в Украине существенно не изменится — на севере, в центре и на юге пройдут небольшие дожди с грозами. В большинстве областей днем ожидается от +20 до +26 градусов, на юге и юго-востоке столбики термометров подскочат до +29, а на западе будет прохладнее — в пределах +18…+23 градусов.

Как прогнозируют в Украинском гидрометцентре, 5 июня будет облачно с прояснениями.

Ночью на западе и востоке, а днем уже в других регионах страны местами пройдут короткие дожди с грозами. Кроме того, в ночные и утренние часы на Закарпатье, Прикарпатье, а также в южных и северо-восточных областях ожидается туман.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +22 до +27 градусов выше нуля.

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Погода в Украине 5 июня / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в крупных украинских городах 5 июня.

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