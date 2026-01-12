Украину скуют морозы до-18: прогноз погоды на 13 января

Страну накрыла волна затяжных морозов / © Associated Press

Во вторник, 13 января, в Украине будет держаться морозная погода. В ближайшую ночь будет холоднее всего в северных областях, -15-20 градусов, на остальной территории -10-14 градусов, на юге и в Закарпатье -6-12 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, на севере ожидается -10-14 градусов, на остальной территории -6-9 градусов. На дорогах — гололедица.

«Снег пройдет завтра в западных областях Украины, в большинстве областей — без существенных осадков, антициклонический характер погоды», — отметила она.

В Киеве 13 января прогнозируется снег. Ночью -18 градусов, а днем -12 градусов.

По прогнозу Диденко, немного теплее будет 15-16 января, а затем снова холодно.

Напомним, Украину накрыли снегопады, а затем пришли сильные морозы — в ряде областей было -20 градусов.

По данным «Укргидрометцентра», начавшаяся морозная волна продержится, по крайней мере, до 14-15 января.