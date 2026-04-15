Украину скуют новые заморозки: синоптик назвал точную дату еще одной волны похолодания

Весенняя погода в Украине отмечается резкими температурными колебаниями – аномальное тепло сменяется вторжениями арктического воздуха.

Катерина Сердюк
Погода в Украине после коротких периодов потепления снова меняется: в страну поступают холодные арктические воздушные массы, что вызывает резкие перепады температуры и ночные заморозки.

Синоптики предупреждают, что период ночных заморозков может затянуться вплоть до конца мая, аграриям и садоводам советуют быть особенно внимательными.

Об этом рассказал синоптик и начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в интервью "Телеграф".

Погода весной 2026 — ключевые акценты

По его словам, в последнюю неделю в Украине преобладала холодная, влажная и неустойчивая погода. Кое-где фиксировались заморозки и малоэффективные осадки, замедлившие развитие растений.

В частности, в ночь на 13 апреля арктический воздух достался южным регионам. В Одесской области метеостанция Сарата зафиксировала -2,2° мороза, а в Николаевской области в Первомайске - -2,3°. В Черкасской области впервые этой весной наблюдались заморозки в воздухе интенсивностью 1–3°, что классифицируется как опасное метеорологическое явление.

«Заморозки такой интенсивности были опасны для абрикосов, алычи, кое-где и персиков, зацветших первыми. В то же время холодная и влажная погода мешает нормальному опылению и способствует развитию грибковых болезней у косточковых плодовых культур, прежде всего монилиоза, который в последние годы распространяется все больше», — объясняет специалист.

По словам синоптика, заморозкоопасный период в Украине традиционно длится до конца мая. Статистика показывает, что во второй половине апреля заморозки происходят в среднем раз в 2–5 лет, а в начале мая — примерно раз в 10 лет. Сильнейшие похолодания фиксировались в 2009 году, когда температура опускалась до -6°.

Самые поздние заморозки в Черкасской области наблюдались 10–11 мая 2017 года. Тогда от непогоды существенно пострадали посевы кукурузы и садовые насаждения в центральных областях.

Когда ожидать новую волну похолодания в Украине

Относительно ближайшего прогноза сейчас над регионом доминирует северный антициклон «Quirin», способствующий стабилизации погоды.

«В период 14–16 апреля прогнозируем больше солнца, которое будет активнее прогревать еще холодный воздух до +13–18°. В то же время, ночью и утром угроза заморозков интенсивностью 0–3° остается. Среднесуточная температура постепенно повысится и войдет в климатическую норму», – отметил Постригань.

С 17 апреля прогнозируется изменение синоптической ситуации – усилится влияние циклонов с юго-запада. Ожидаются осадки и понижение дневной температуры до +10…+15°.

Синоптик отмечает, что нынешние погодные условия влияют на аграрный сектор. После сухого марта весенние осадки помогли пополнить запасы влаги в почве, способствующей посевной кампании.

Пока благоприятными остаются условия для посева технических культур — подсолнечника и сахарной свеклы, а также для посадки картофеля. В то же время с высадкой рассады специалисты советуют не спешить из-за сохранения риска поздних заморозков.

«Весна 2026 года – контрастная и изменчивая. В атмосфере преобладают меридиональные процессы, поэтому периоды аномального тепла быстро сменяются вторжением арктического холода. Тепло не задерживается надолго – погода держит в постоянной смене настроений», – заключил синоптик.

Как отмечалось ранее, Киев после заморозков может снова столкнуться с ухудшением погоды. Синоптики прогнозируют неустойчивые условия с колебаниями температуры, облачностью и периодическими дождями. Днем ожидается относительно комфортное весеннее тепло, но ночью возможны похолодания. Такая изменчивость типична для апреля, поэтому жителям столицы советуют следить за обновлением прогнозов, ведь погода может быстро меняться.

