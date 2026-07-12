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- Украина
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Украину снова «накаляет», но синоптики предупредили о новом «сюрпризе» от погоды: где ударит непогода
Какая будет погода в Украине в ближайшее время.
В Украине 12 июля ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
В течение суток ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14 °, днем 20-25 °; на юге и юго-востоке страны ночью 13-18°, днем 23-28°.
Синоптикиня Наталья Диденко заявила, что в воскресенье в центре и на юге Украины будет преобладать сухая погода.
В Киеве следует рассчитывать на кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха будет максимально достигать +20+22 градусов.
Ранее сообщалось, что синоптики предупреждают жителей Киева и области об ухудшении погодных условий.
Мы ранее информировали, что уже на следующей неделе в большинство областей вернется летняя жара.