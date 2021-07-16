Украину снова отправят на карантин: Данилов анонсировал более жесткие меры из-за новой волны COVID

Украину снова отправят на карантин: Данилов анонсировал более жесткие меры из-за новой волны COVID

Врачи считают, что коронавирус вскоре превратится в сезонное заболевание.

Новые коронавирусные штаммы "Дельта" и "Лямбда" вызывают беспокойство, ведь считаются очень опасными. В ближайшее время ситуация может ухудшиться, что приведет к усиленным мерам безопасности.

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"В мире появились новые штаммы - "Дельта" и "Лямбда". Они вызывают беспокойство из-за вопроса распространения на территории Украины. В ближайшее время Кабинет Министров введет дополнительные меры реагирования на эту угрозу, ведь опасность касается не только взрослого населения, но и детей. Предварительные результаты социологического исследования показывают, что 33% населения Украины уже имеют иммунитет к коронавирусной болезни. Но это не повод для того, чтобы отказываться от ограничительных мер, которые предлагают врачи ", — отметил секретарь СНБО.

Алексей Данилов добавил, что сегодня в некоторых странах наблюдается новые вспышки коронавирусной болезни, особенно после футбольных матчей:

"Хочу обратиться ко всем: в ближайшее время Кабмин введет более жесткие меры, какие именно — проинформирует министр здравоохранения Виктор Ляшко", — отметил Данилов.

Напомним, в Украине усиливают контроль государства над добычей полезных ископаемых. Определены 137 видов сырья и полезных ископаемых, которые на сегодняшний день будут находиться под особым контролем.

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