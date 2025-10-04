Украину снова зальет дождями: прогноз погоды на 4 октября

Погода испортится / © unsplash.com

Сегодня, 4 октября, по всей Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Почти всюду будут идти дожди, сухо будет только на востоке.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

По прогнозу синоптиков, днем в большинстве областей ожидаются умеренные осадки, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами сильные дожди с грозами. На севере небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с в восточных и юго-восточных регионах.

Температура ночью будет +5…+10°С, днем +12…+17°С, на востоке и юге — до +20°С.

В Карпатах дождь, ночью с мокрым снегом, температура от 0°С ночью до +6°С днем.

В Киеве и области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

В столице ночью +6…+8°С, днем около +15°С. По области — от +5… +10 ° С ночью до +17 ° С днем.

Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что на выходных температура повысится еще на несколько градусов благодаря поступлению южных воздушных масс.