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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1505
Время на прочтение
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Украину уже атакуют дроны: мониторы предупреждают о взлете бомбардировщиков и угрозе ракет

В небе над Украиной фиксируют беспилотники, в ряде областей — объявлена воздушная тревога.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Воздушная тревога.

Воздушная тревога. / © ТСН

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Вечером 14 июня российская армия запустила беспилотников по территории Украины. В настоящее время дроны фиксируют в Черниговской и Сумской областях. В Киеве была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 21:50 БпЛА следует из Черниговщины — курсом на Броварской район Киевщины.

Ранее военные информировали о нескольких БПЛА в восточной части Черниговщины - курсе юго-западном, а также в Шосткинском районе Сумщины - курсом на Черниговскую область.

По данным мониторов, запуски дронов произошли по нескольким направлениям. В частности, из Краснодарского края, Курска, Ростовской области и временно аннексированного Крыма.

Карта тревог по состоянию на 22:00 воскресенье, 14 июня.

Карта тревог по состоянию на 22:00 воскресенье, 14 июня.

Угроза ракетных ударов

По данным мониторов , произошел взлет двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома «Украинка» в Амурской области РФ. Ориентировочный выход в пусковые районы – после 00:30. При активности возможны пуски после 23:00.

Кроме того, ожидаются вылеты бомбардировщиков Ту-95МС/Ту-160/Ту-22М3 ночью. Есть высокая угроза запуска «Калибров» и вылета истребителей МиГ-31К.

Напомним, 12 июня Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением , что РФ может запустить "Орешник". В вечернем обращении в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом массированном обстреле. Он призвал граждан «и сегодня, и в последующие дни» быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

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Дата публикации
Количество просмотров
1505
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