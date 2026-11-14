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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украину уже накрывает "зима": где ударят морозы, а куда движется опасная стихия — подробный прогноз

В субботу и воскресенье погоду в Украине будет определять антициклон, который принесет прохладу и дожди.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 14 ноября

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 14 ноября / © unsplash.com

14–15 ноября в Украине ожидается похолодание до +4…+8 градусов тепла днём, однако большую часть страны охватит антициклон без значительных осадков и с утренними туманами.

По прогнозу украинской синоптички Натальи Диденко, в субботу и воскресенье погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не будет — дожди пройдут только 14 ноября на востоке и в Крыму.

Диденко отмечает, что вместо осадков усилится влажность и появятся туманы, из-за чего водителям следует быть более осторожными на дорогах в связи с ухудшением видимости. После недавней оттепели в большинстве областей наступит похолодание, которое уже ощутили жители западных регионов: днем ожидается от +4 до +8 градусов, и только в субботу на востоке и юго-востоке сохранится +10…+14 градусов.

Синоптик отмечает, что прохладная погода сохранится и в дальнейшем, а следующее потепление ожидается примерно в среду, 18 ноября.

Каксообщаетруководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань, в ночь на субботу, 14 ноября, через Украину пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди.

«Ветер сменится на северо-западный, начнётся смена воздушной массы на более холодную с Балтики. В субботу днём, на фоне стремительного роста атмосферного давления более чем на 10 единиц, осадки постепенно прекратятся, ветер стихнет. Усилится влияние антициклона из Европы», — прогнозирует Постригань.

Температура воздуха в течение суток, по прогнозам, не превысит +2…+7 градусов тепла. Синоптик также отмечает, что в период с 15 по 17 ноября антициклон продолжит определять погоду в нашем регионе, поэтому значительные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 градусов мороза до +1 градуса тепла, днем ожидается от +3 до +8 градусов тепла.

Метеорологическая карта

Метеорологическая карта

По данным Украинского гидрометцентра, 14 ноября в Украине будет облачно с прояснениями.

«Ночью в Украине, за исключением западной части страны, ожидаются умеренные дожди; днём осадков не ожидается, лишь на крайнем юге и юго-востоке страны возможны небольшие дожди», — сообщают синоптики.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с; в Украине, за исключением западных регионов, ночью местами возможны порывы до 15–18 м/с.

Дневная температура в западных и северных областях составит от 0 до +6 градусов тепла, на остальной территории будет от +3 до +8 градусов тепла, на востоке и юго-востоке страны ожидается от +7 до +12 градусов выше нуля.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных городах Украины 14 ноября.

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